Rachat de Twitter par Elon Musk: ce qu’il faut savoir du nouvel abonnement payant bientôt activé

« Obtenez Twitter Blue pour 7,99 dollars par mois si vous souscrivez maintenant », indique la mise à jour, seulement sur les iPhone pour l’instant. « Le nouveau Bleu n’est pas encore activé – le sprint jusqu’au lancement continue mais certaines personnes vont peut-être voir des mises à jour parce que nous testons les changements en temps réel », a tweeté Esther Crawford, la directrice des produits en développement de l’entreprise californienne.

« L’équipe Twitter est légendaire. Le Nouveau Bleu arrive bientôt ! », a-t-elle ajouté.

Tensions

Vendredi, la moitié des 7.500 employés de Twitter ont été licenciés, une semaine après l’acquisition de la plateforme par le patron de Tesla.

Il a lancé en priorité la refonte de Twitter Blue, faisant travailler certaines équipes jour et nuit dessus, avec comme un objectif une activation potentielle dès lundi. Actuellement cet abonnement à 5 dollars contient des fonctionnalités premium, comme un mode de lecture plus confortable.

Elon Musk veut y ajouter la certification du compte, jusqu’à présent gratuite mais servant de gage d’authenticité et réservée à des comptes éligibles comme les gouvernements et les personnalités politiques, culturelles ou sportives.

« Le système actuel des seigneurs et des paysans, avec ceux qui ont la coche bleue et ceux qui ne l’ont pas, c’est des conneries. Pouvoir au peuple ! Blue pour 8 dollars par mois », a déclaré le patron de Tesla et SpaceX mardi. « Badge bleu : Pouvoir au peuple : Votre compte recevra une coche bleue, tout comme les célébrités, les entreprises et les politiciens que vous suivez déjà », promet désormais l’application.

La mise à jour liste aussi d’autres avantages évoqués par Elon Musk, comme une priorité donnée à l’affichage aux tweets des abonnés et la possibilité de poster des vidéos et messages audio plus longs.