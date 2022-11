Gerard Piqué évoque les raisons de sa retraite surprise: «Ces six derniers mois ont été très difficiles» (vidéo)

Contre Almeria ce samedi soir, Gerard Piqué a joué son dernier match de sa carrière au Camp Nou avec le FC Barcelone. Il a raccroché les crampons à 35 ans après avoir tout gagné avec le FC Barcelone mais aussi avec l’équipe d’Espagne. Aux micros de la télévision espagnole, le défenseur est revenu sur son choix de mettre à terme à sa carrière.

« J’ai été libéré d’un poids, ces derniers mois n’ont pas été faciles du tout et il ne me reste que le bonheur d’avoir tout donné dès le premier jour de mon arrivée ici », explique-t-il à DAZN. (…) « J’ai toujours essayé de tout donner, il y a des jours qui se sont mieux passés pour moi, d’autres moins bien, avec des réussites et des erreurs, mais j’ai tout donné pour ce maillot, pour ces couleurs. C’est ce qui me rend fier de partir avec le travail fait ».