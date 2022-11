Olivier Giroud inscrit une sublime volée avec l’AC Milan avant de se faire exclure pour avoir enlevé son maillot (vidéo)

À quelques jours de l’annonce de la liste du sélectionneur français Didier Deschamps pour le Mondial-2022, Giroud a libéré San Siro d’une superbe volée en ciseau (89e). Tout à sa joie, il a alors retiré son maillot et écopé logiquement d’un second carton jaune, synonyme d’exclusion.

Ce samedi soir, Milan n’a pas manqué l’occasion de profiter de la défaite de la « Dea » mais a dû attendre la fin de match et l’entrée en jeu de son sauveur habituel, Giroud, pour emporter le morceau.

Il en avait déjà reçu un autre, quelques minutes plus tôt. « Je suis un peu énervé parce que j’avais oublié… Avec l’adrénaline, la joie d’avoir marqué le second but dans un match difficile… Dans ma tête, je suis encore un enfant », a commenté Giroud sur Sky Sport.

Un autre Bleu des Rossoneri, Théo Hernandez, a également brillé avec un joli but d’avant-centre (contrôle de la poitrine et frappe en première intention), à la limite du hors-jeu (21e), pour concrétiser le bon début de match de Milan.

Ce but avait rassuré tout le monde car le défenseur avait fait appel aux soigneurs en début de match pour une alerte à la cuisse droite, à deux semaines du Mondial-2022. « Tout va bien, tranquille… », a-t-il confirmé après le match sur DAZN.