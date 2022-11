La Fédération internationale de hockey, une fédé comme les autres

Une claque ! Avec l’honnêteté qu’on lui connaît, Marc Coudron n’a pas cherché de faux-fuyant pour commenter sa nouvelle défaite dans la course à la présidence de la FIH. Deux voix d’écart face à l’Indien Batra il y a dix-huit mois, 32 ce week-end face au Pakistanais (présenté par… Macao) Mohammad Tayyab Ikram, la claque pique, et pique fort !

A l’heure où l’on détricote les comptes et les mécomptes qui ont mené à la désignation du Qatar pour accueillir la prochaine Coupe du monde de foot, à une époque où le fossé se creuse un peu plus chaque jour entre les bien nantis et les tout petits, ce véritable plébiscite observé depuis la vieille et vertueuse Europe ne peut susciter qu’un cri : « magouilles » !