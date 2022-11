SNCB, Stib, TEC… les perturbations attendues pour la grève nationale du 9 novembre

Les syndicats appellent à la grève générale ce mercredi 9 novembre. En cause : la norme salariale de 0 % qui semble bel et bien verrouillée et limite les prochaines négociations salariales.

La CGSP Cheminots appelle ses affiliés à débrayer. La SNCB s’attend à des perturbations dès mardi à 22h et donnera en début de semaine plus d’informations sur le service minimum qui pourra être assuré. La CGSP Cheminots a justifié sa participation au mouvement par « la dégradation des conditions de travail », l’absence des « recrutements indispensables au maintien du bien-être du personnel » et réclame « un financement pertinent des missions de service public ». La CSC Transcom (chrétien) n’a pas déposé de préavis, mais ses affiliés seront couverts. Le SLFP Cheminots (libéral) a lui confirmé sa participation à la grève.

Stib et TEC

Le réseau de la Stib sera fortement perturbé le 9 novembre en raison de la grève nationale, prévient vendredi la société de transports bruxellois. Elle tiendra ses voyageurs informés en temps réel des perturbations via ses différents canaux, mais leur conseille d’ores et déjà de prévoir des solutions alternatives aux transports publics pour se déplacer à Bruxelles ce jour-là. Une partie du personnel répondra à l’appel du front commun syndical. De nombreux bus, trams et métros resteront donc à quai. La société n’est pas encore en mesure de déterminer quelles lignes circuleront, ni à quelle fréquence. Comme lors d’autres actions, la Stib informera les voyageurs en temps réel via son site internet, son application mobile, ses réseaux sociaux ainsi que via les écrans aux arrêts et en station. Le service clientèle de la Stib sera également joignable par téléphone dès 6 heures du matin mercredi afin de répondre aux questions des usagers.