Guerre en Ukraine: nouvelles frappes de missiles russes dans la région de Kherson, situation tendue à Zaporijia

Situation tendue à Zaporijia

L’alimentation électrique externe a été restaurée à la centrale nucléaire de Zaporijjia occupée par les Russes dans le sud de l’Ukraine, a annoncé l’Agence internationale de l’énergie atomique samedi.

Deux lignes d’alimentation avaient été endommagées par des bombardements dans la région, contraignant les équipes de la centrale à avoir recours à des générateurs au diesel durant deux jours, a expliqué le directeur général de l’agence, Rafael Grossi.

La centrale a déjà été privée d’alimentation externe à plusieurs reprises durant le conflit qui oppose forces russes et ukrainiennes. Bien que la centrale ne soit pas opérationnelle pour le moment, l’infrastructure nécessite toujours de l’électricité pour refroidir les matériaux et éviter un accident nucléaire. « Les coupures de courant répétées prouvent plus que clairement la situation grave en termes de sûreté et sécurité nucléaire à laquelle la centrale est confrontée », a martelé M. Grossi.