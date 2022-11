Un gardien nommé Lewandowski inscrit un but incroyable en D3 italienne depuis sa moitié de terrain (vidéo)

Messina affrontait ce dimanche après-midi Monterosi en D3 italienne. Le gardien de Messina Michał Lewandowski a inscrit un but fantastique depuis sa moitié de terrain.

Robert Lewandowski est fameusement connu dans le football international pour être un attaquant de classe mondiale. En Serie C (D3 italienne), un autre Lewandowski a fait parlé de lui ce dimanche après-midi. Michal Lewandowski, gardien de Messina, a inscrit un but d’anthologie.

Michal Lewandowski a hérité d’un coup-franc à quelques mètres de son propre rectangle. Son dégagement a traversé toute la défense adverse et même le gardien Monterosi, qui n’a pu que constater le but. Un but qui fait déjà le tour de la toile.