Twitter: la tornade Elon Musk

Une semaine après avoir pris le contrôle de Twitter, Elon Musk a licencié « environ la moitié » des 7.500 salariés de Twitter, justifiant cette purge par les pertes du réseau social – plus de 4 millions de dollars par jour, selon le patron de Tesla et fondateur de Space X. Twitter a également annoncé le lancement d’un nouvel abonnement payant, de 7,99 dollars par mois, Actuellement, cet abonnement Twitter Blue coûte 5 dollars et contient des fonctionnalités premium, comme un mode de lecture plus confortable. Elon Musk veut y ajouter la certification du compte, jusqu’à présent gratuite mais réservée à certains comptes (gouvernements, personnalités, etc.). Ce nouveau Twitter Blue promet « deux fois moins de publicités, deux fois plus pertinentes », mais aussi l’affichage des tweets en priorité et la possibilité de poster des vidéos et messages audio plus longs.

Samedi encore, Elon Musk a promis que Twitter allait développer des outils de partage et de recherche plus pratiques, et des moyens de monétiser les contenus pour les créateurs. Entré dans l’ère Musk, Twitter a en effet besoin tout à la fois de réduire ses coûts et de diversifier ses revenus, qui proviennent à 90 % de la publicité. Pour mener à bien le rachat, le milliardaire s’est en effet endetté à hauteur de 13 milliards de dollars. Le réseau social doit donc dégager, rapidement, des bénéfices substantiels. Or, les revenus de Twitter sont limités ; et le réseau social, qui était entré en Bourse il y a un peu moins de dix ans, n’a dégagé un profit qu’au cours des exercices 2018 et en 2019. Or, des nombreuses critiques ont été émises suite au rachat par Elon Musk ; et plusieurs annonceurs importants, comme Volkswagen, Mondelez International ou General Motors, ont suspendu leurs dépenses sur le réseau social. De nombreuses associations et autorités s’inquiètent en effet à l’idée que la plateforme soit, encore plus qu’actuellement, inondée de désinformation et de discours haineux si Elon Musk assouplissait radicalement la modération des contenus. « Twitter a la responsabilité d’éviter d’amplifier les contenus qui portent atteinte aux droits des personnes », a ainsi insisté, samedi, le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’Homme, Volker Türk.