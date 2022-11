D1A: l'Union arrache le point du match nul dans les arrêts de jeu face à Westerlo

Avec ce partage, l’Union Saint-Gilloise dépasse le Club de Bruges (32 points) et prend la 3e place avec 33 points. Westerlo pointe au 7e rang avec 23 unités.

Avec un but dans les derniers instants, l’Union Saint-Gilloise a réussi dimanche à revenir au marquoir contre Westerlo à l’occasion de la 16e journée de Pro League (1-1). Avec ce partage, l’Union, qui n’a plus perdu en championnat depuis le 11 septembre (1-2 face à Genk), prend la troisième place de la D1A avec 33 points et devance désormais d’une unité le Club de Bruges (32) qui a perdu en début de journée à La Gantoise (2-0). Westerlo pointe au 7e rang avec 23 unités.

En première période, les Apaches ont multiplié les occasions avec plusieurs occasions de Vanzeir et Boniface. Juste avant la mi-temps, les Campinois, qui ont pourtant été largement dominés, sont parvenus à trouver les filets d’Anthony Moris sur une contre-attaque que Lyle Foster (45e).

Les Bruxellois sont revenus sur la pelouse le couteau entre les dents. Ils ont enchaîné les tirs sans jamais réussir à concrétiser une de leur action, sur 24 tirs, seul un a été cadré. De l’autre côté, Westerlo n’a pas démérité avec une défense solide et une bonne construction du jeu sur les contre-attaques. Finalement, l’Union, qui a eu le mérite d’y croire jusqu’au bout, a évité de peu la défaite. Lancé par Sykes, Gustaf Nilsson gagnait son face-à-face avec Sinan Bolat (1-1, 90+3e).

