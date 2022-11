Proche-Orient: comment sortir du conflit entre Israël et Palestine?

Alors qu’Israël se dirige vers la coalition la plus à droite de son histoire, le directeur du « Norwegian Refugee Council » estime que « s’il n’est pas mis un terme au siège de Gaza ni à l’occupation qui dure depuis 55 ans, Israël et les Palestiniens sont enfermés dans un cycle de violence et d’insécurité sans fin ».

Correspondant à Jerusalem

Le directeur du Norwegian Refugee Council, qui a contribué à bâtir les accords d’Oslo, ancien secrétaire général des Nations unies et co-initiateur du canal de communication entre Israéliens et Palestiniens, qui ont abouti aux accords d’Oslo, était de passage à Gaza, Jérusalem et en Cisjordanie occupée cette semaine. Ceci, au moment où Israël pourrait être gouverné par la coalition la plus à droite de son histoire.

En un an et demi, il y a eu deux escalades à Gaza. Plus de cent Palestiniens ont été tués par les forces armées israéliennes en Cisjordanie occupée depuis 2022. Comment en est-on arrivé là ? Comment peut-on en sortir ?