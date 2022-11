Le clivage est bien profond à la FIH

Les derniers échos perçus durant la semaine semblaient favorables à Marc Coudron, l’ancien président de l’ARBH (2005 à 2021). Après la démission du Dr Narinder Batra, en juillet, de nombreuses voix s’étaient d’ailleurs élevées aux quatre coins de la planète pour appeler le Belge à la rescousse, afin de venir prendre la barre d’un navire de plus en plus à la dérive suite aux décisions de son président indien, qui ne faisait plus du tout l’unanimité au sein de la grande famille du hockey mondial. Le duel opposant, samedi, lors du 48e congrès de la FIH, l’ancien international belge à Tayyab Ikram, représentant de la Fédération de Macao et secrétaire général de la Fédération asiatique, semblait extrêmement équilibré sur papier, mais c’était sans compter sur ce qui se tramait en coulisses depuis plusieurs semaines. Le résultat du vote (79 voix à 47) a d’ailleurs claqué comme une véritable gifle.