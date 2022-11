Parlement wallon: des chantiers publics dépourvus de tout contrôle démocratique

Pour les chantiers du tunnel et de la Maison des parlementaires, le greffier avait pratiquement les mains libres. Ce ne sera plus le cas à l’avenir : le Bureau a décidé de limiter drastiquement la délégation de pouvoirs.

Résumons. Les rapports déposés au Bureau du parlement de Wallonie entérinent l’explosion des budgets pour les deux chantiers étudiés : trois fois plus pour la facture relative à la jonction souterraine ; deux fois plus par rapport au marché initial pour la Maison des parlementaires, et même quatre fois plus si l’on se réfère au montant de dix millions qui circulait de longue date.

Les montants révélés ici n’intègrent pas les acquisitions et les expropriations nécessaires à l’intégration du parlement entre l’avenue Baron-Huart et la rue Saint-Nicolas. Ces opérations, qui ne sont pas toutes liées à la Maison des parlementaires, ont mobilisé plusieurs dizaines de millions au fil des années.