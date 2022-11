Aston Villa, avec Leander Dendoncker, surprend Manchester United (vidéos)

Dès le premier quart d’heure, les Villans ont enflammé leur stade avec un tir en finesse de Leon Bailey (7e) et une frappe à mi-distance de Lucas Digne (11e). Après la demi-heure de jeu, les Red Devils ont redoublé d’intensité avec un tir d’Alejandro Garnacho et une tête de Cristiano Ronaldo, mais les deux actions furnt arrêtées par les parades d’Emiliano Martinez. Juste avant la pause, il a finalement été vaincu par Ramsey qui a détourné un envoi de Luke Shaw (45e).

De retour sur la pelouse, Aston Villa reprenait ses distances sans attendre. Ollie Watkins a trouvé Jacob Ramsey (49e) qui a déposé le ballon dans la lucarne droite de David de Gea.

Au classement, les Red Devils perdent du terrain sur la tête du classement et se retrouvent à la 5e place avec 23 points. Aston Villa pointe au 14e rang avec 15 unités.

Dans un même temps, Southampton n’a pas pu résister à domicile face à Newcastle (1-4). Romeo Lavia est monté après la demi-heure de jeu (34e) à la suite de la blessure de son coéquipier Juan Larios.

En première période, Newcastle a ouvert le score via une belle action solitaire de Miguel Almiron (35e). Après la pause, Eddie Howe a pris la décision de changer son attaque avec la rentrée de Chris Wood. Quelques minutes plus tard, son choix s’est avéré être efficace, car Wood (58e) est parvenu à doubler le score. Joe Willock (63e) a confirmé la supériorité des Blanc et Noir avec un troisième but. Dans les dernières minutes, Romain Perraud (88e) a sauvé l’honneur de Southampton avant que Newcastle alourdisse le score une dernière fois avec la frappe de Bruno Guimaraes (90+1e).