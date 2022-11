Egypte: sur fond de COP27, le prisonnier politique Alaa Abdel Fattah entame une grève de la soif

Militant laïc de la démocratie et des droits humains, Alaa Abdel Fattah vit en prison de condamnation en condamnation depuis dix ans. En grève de la faim depuis le 6 avril, il entame ce jour, sur fond de COP27, une grève de la soif qui met sa vie en danger à très court terme.

Un homme va-t-il mourir dans sa cellule au Caire d’ici quelques jours ? C’est un scénario plus que plausible. Alaa Abdel Fattah, 40 ans, fait partie des dizaines de milliers de prisonniers politiques en Egypte. C’est aussi l’un des plus célèbres. Depuis la révolution de 2011, il a connu peu de périodes de liberté. Le régime ultra-répressif du maréchal Sissi, instauré après le coup d’Etat de 2013, en a visiblement fait une de ses cibles principales, lui, le laïc qui se bat pour la démocratie et pour les droits de l’homme.

Le 6 avril dernier, il y a sept mois, il avait entamé une grève de la faim, ne buvant plus que de l’eau avec une solution salée et un peu de miel, soit 100 calories par jour au lieu des 2.000 nécessaires. Depuis ce dimanche 6 novembre, jour d’ouverture de la grand-messe environnementale à Charm el-Cheikh, en Egypte (la fameuse COP27), Alaa Abdel Fattah a décidé de faire également la grève de la soif. C’est-à-dire que s’il n’est pas très vite libéré, lui qui est déjà très affaibli mourra dans les jours qui suivent.