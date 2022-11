Anouk, Monica, Johnny, Jean et les autres

Au fil du temps, nous avons aussi croisé « ses » acteurs. Tous louangent ses tournages et n’ont qu’une envie : refaire un film avec lui. Pourquoi est-il tant aimé ? Marlène Jobert, honorée au Festival Lumière à Lyon il y a quelques semaines et qui, en 1976, était à l’affiche de Les bons et les méchants, nous disait : « Aaah Claude. J’ai adoré. Il vous porte, vous transporte. Il vous donne l’impression de respirer à travers vos poumons. Il vous parle pendant les scènes, ça désoriente car ce ne sont pas des choses prévues mais c’est pour notre bien. Et il vous donne l’impression de faire le meilleur film de votre vie. »

On a retrouvé ce même enthousiasme, ce même sentiment de liberté et d’être aimé de façon unique dans d’autres témoignages.