Claude Lelouch, soixante ans de cinéma, cinquante films

Homme du hasard et du présent, reporter de vie curieux de tout, Claude Lelouch s’est toujours défini plus metteur en vie que metteur en scène. Il est vrai qu’il a commencé comme reporter, allant filmer notamment la vie quotidienne en URSS, la caméra cachée sous son imperméable en 1957. Dans sa carrière, qui explose en 1966 avec Un homme et une femme, Palme d’or et Oscar du meilleur film étranger, plus de 4,2 millions de spectateurs en France, il y eut des hauts et des bas, des virages et des miracles. Il a séduit et agacé. On l’a aimé, désaimé, re-aimé… Avec lui, on a rencontré les uns et les autres, vécu des jours et des lunes, traversé Paris au petit matin à toute allure et roulé sur la plage de Deauville. Le cinéma l’a trompé, dit-il, lui jamais ! Et s’il a beaucoup aimé – il est le père de sept enfants de cinq mères différentes –, le grand amour de sa vie, c’est le cinéma. Il l’a traité comme tel, sans jamais compter, investissant dans ses films tout l’argent qu’il avait gagné. Il a fait tapis à chaque fois.