Anthony Moris après le partage de l’Union face à Westerlo: «On a eu le mérite de ne rien lâcher»

Si l’Union a décroché ce point à l’arrache, elle le doit aussi à son gardien Anthony Moris, auteur d’un arrêt décisif juste avant l’égalisation. « Sans ça, c’est 0-2. L’équipe a le mérite d’aller chercher ce petit plus mentalement pour continuer à y croire », sourit-il.

Le gardien, s’il savoure la mentalité affichée face à Westerlo, souligne également les difficultés offensives du soir. « Techniquement, dans les 30 derniers mètres, on n’était pas assez précis. Il suffit de regarder les stats, le gardien adversaire n’a pas eu un arrêt à faire. Ça traduit notre manque d’efficacité aujourd’hui. Physiquement, on arrive au bout. On a vu qu’on n’avait pas assez de ressources que pour bien jouer mais on a eu le mérite de ne rien lâcher », analyse-t-il à chaud mais très justement avant de reconnaitre les mérites de Westerlo : « Tactiquement, ils étaient bien dans le coup. »