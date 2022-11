Le Standard battu à Eupen: trente bonnes minutes et puis plus rien…

Le Standard reste un adepte inconditionnel des up and down. Intraitable face au FC Bruges, l’Antwerp et Anderlecht, l’équipe liégeoise s’est pris les pieds dans le tapis contre Seraing, Malines et, samedi soir, Eupen. « On doit apprendre à gérer ce genre de matches », explique Ronny Deila, qui aura apprécié la première demi-heure de jeu de ses joueurs, qui auront été ultra-dominateurs et se seront ménagé plusieurs belles possibilités, sans comprendre pourquoi ils n’ont pas été capables de tenir la distance et de conserver le même tempo et le même niveau durant 90 minutes. Et pourquoi, en perdant deux joueurs en six minutes, en toute fin de première mi-temps, Balikwisha sur blessure puis Zinckernagel sur exclusion, ils ont aussi perdu le fil de leurs idées pour finir par s’incliner au bout d’un match émaillé de plusieurs faits de jeu. Comme si l’équipe liégeoise, peut-être encre un peu fragile sur le plan mental, éprouvait les pires difficultés à surmonter les coups durs…