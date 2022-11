Contraint au partage par Westerlo, l’Union a manqué de fraîcheur

C’est une statistique pour le moins étonnante quand on voit le match livré par l’Union Saint-Gilloise ce dimanche face à Westerlo. Jusqu’à la frappe victorieuse de Nilsson dans les arrêts de jeu, permettant aux Saint-Gillois d’arracher un point totalement mérité, les hommes de Karel Geraerts n’avaient pas cadré le moindre tir. On ne peut pourtant pas dire qu’ils sont restés apathiques devant puisqu’ils ont tenté leur chance à plus de 20 reprises.