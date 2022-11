À Anderlecht, la roue a peut-être tourné

En rentrant chez eux, les supporters de l’Antwerp devaient encore se demander comment leurs protégés n’ont pas ouvert le score à un quart d’heure de la fin. Valencia, Bataille, Gerkens et encore Valencia ont pensé tromper la vigilance de Van Crombrugge. Mais le dernier rempart a eu la main ferme, Debast la réussite de dévier le cuir sur le poteau et Ashimeru celle d’éloigner le danger sans commettre de faute synonyme de penalty. Une phase aux allures de coup de billard au plus fort de la domination anversoise. Mais pas de changement au marquoir au cours d’une deuxième période où Anderlecht a plié sans rompre. Avec réussite sur cette phase de jeu qui laissera des regrets aux hommes de Mark van Bommel. Peut-être le signe de quelque chose de plus grand pour ceux de Robin Veldman.