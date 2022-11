Masters 1000 de Paris: Holger Rune, 19 ans, l’autre gamin fantastique

À Paris-Bercy, le tennis se joue à deux, et à la fin, c’est toujours Novak Djokovic qui gagne… Après un premier set facile (3-6) et trois balles de break d’emblée à l’entame du deuxième, tout le stade parisien s’apprêtait déjà à célébrer le 7e sacre de l’inamovible Serbe, 16 ans plus âgé que le jeune Holger Rune (19). Annoncé, le choc des générations n’avait pas vraiment lieu. Et pourtant, c’était sans compter sur le cran, le talent et le sacré caractère du gamin de Gentofte qui s’échappait plutôt à 3-0 pour rééquilibrer cette finale à 3-6, 6-3 ! Et on n’avait encore rien vu puisque dans une manche décisive, au final dantesque, Rune recollait encore de 1-3 à 3-3, effaçait 6 balles de break qui aurait dû permettre à Djokovic de sauver sa peau dans le tie-break, avant de s’offrir le plus grand titre de sa jeune carrière à sa deuxième balle de match : 3-6, 6-3, 7-5 en 2h32 !