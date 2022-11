Philippe Albert: «Raskin absent de la présélection de Martinez pour le Mondial, c’est honteux»

1. « Une affiche déchirée »

« Pauvre spectacle, que cet Antwerp-Anderlecht ! C’était une affiche mais elle a été déchirée, surtout lors d’une première période indigne des qualités des deux équipes. Disons que le nul est logique même s’il y avait à mon sens, à la 63e minute, un indiscutable penalty de Bataille sur Amuzu. Mais je suppose que le VAR a jugé que c’était dans la zone grise… Il y a pourtant des satisfactions chez les Mauves. À commencer par la prestation de Leoni, qui s’est bien débrouillé, ou l’excellente tenue de Delcroix et Debast dans l’axe, en l’absence de Vertonghen. Et puis, il y a le retour de Trebel, qui apporte son expérience pour épauler les jeunes et sa présence dans les duels. Je n’ai jamais compris pourquoi il n’a pas toujours joué quand il était fit. Sa saison commencera véritablement après la Coupe du monde et ce sera un plus important pour les Mauves… »