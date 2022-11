Michael Vanthourenhout, roi des funambules au-dessus de la Citadelle de Namur

Le Brugeois est venu à bout du tenant du titre, le Néerlandais Lars van der Haar, pour enfiler le maillot de champion d’Europe. L’autre grand vainqueur du week-end es le circuit de Namur : plus de 17.000 personnes ont rallié le site de la Citadelle.

Il fut le premier à glisser, sur une boue aussi grasse que la frite engloutie par un de ses fans le long du parcours. Mais il fut surtout le dernier à rester debout, sous cette pluie chagrine qui n’a pas refroidi les ardeurs des milliers de spectateurs rassemblés sur les coteaux de la Citadelle. « Sur le plus beau circuit du monde » (dixit Niels Albert), au sommet d’une esplanade où les meilleurs crossmen de la planète se sont tous imposés (Albert, Nys, Van Aert et surtout van der Poel, recordman absolu avec 5 victoires en Coupe du monde), Michael Vanthourenhout est devenu champion d’Europe de cyclo-cross, ce dimanche à Namur. Un tout premier titre chez les pros pour le Flandrien, qui fut chez les jeunes l’un des plus pugnaces rivaux de Wout van Aert.