MotoGP:Francesco Bagnaia, l’héritier de Valentino Rossi

Quelques centaines de mètres après la ligne d’arrivée du GP de Valence, ils se sont arrêtés l’un à côté de l’autre, et Fabio Quartararo a directement félicité Francesco Bagnaia… qui venait pourtant de déposséder le Français de son titre de champion du monde. Noble geste entre deux hommes qui se respectent. Pour « Pecco » Bagnaia, ce sacre conquis à bientôt 26 ans (le 14 janvier prochain) a d’autant plus de valeur et de saveur qu’il est le premier enlevé par un Italien depuis… 2009 et le dernier titre mondial conquis par Valentino Rossi, présent dimanche à Valence pour l’occasion.