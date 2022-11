Wouter Vrancken, l’antidote aux data

Pointés comme les deux favoris pour le titre à l’aube de la saison, l’Antwerp et le Club s’époumonent à tenter de suivre l’allure du leader, rejetés respectivement à neuf et onze points. On aurait tôt fait de prendre le problème par le bas et de conclure que les équipes de Mark van Bommel et de Carl Hoefkens traînent la patte. Or, c’est tout le contraire puisque d’une saison à l’autre au soir de la 16e journée, ils affichent un rendement supérieur (+ 4 pour l’Antwerp, + 2 pour le Club). Et l’Union Saint-Gilloise ne concède qu’une unité (33 contre 34) à son pécule de l’an dernier qui lui avait permis d’occuper la tête du classement. L’un dans l’autre, ce ne sont ni l’Antwerp ni Bruges qui piétinent, mais le Racing qui mène un train d’enfer.