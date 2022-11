Zelensky critique les livraisons de drones iraniens: «L’aide iranienne à la Russie prolonge la guerre»

« Il y a eu des lancements et malheureusement aussi des frappes », a-t-il confirmé estimant qu’il était évident que « l’Etat terroriste » russe concentrait ses forces et ressources pour de nouvelles attaques massives sur les infrastructures ukrainiennes. Près de 4,5 millions d’Ukrainiens étaient déjà concernés par des coupures d’électricité, a-t-il encore ajouté. « Nous nous préparons à répondre », a averti le leader.

Le président russe Vladimir Poutine a ciblé de manière répétée les infrastructures en Ukraine par des bombardements, notamment dans la capitale Kiev. Des districts entiers n’ont pas d’éclairage durant des heures à certains moments. En vertu du droit international, « toutes les mesures possibles » doivent être prises pour protéger la vie des civils de même que les infrastructures de base comme l’alimentation en électricité ou en eau potable.

« L’Iran prolonge la guerre »

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a critiqué dimanche soir les livraisons d’armes iraniennes à la Russie. « L’Iran soutient le régime terroriste en Russie et contribue à prolonger la guerre et la menace que l’agression russe fait peser sur le monde », a déclaré M. Zelensky dans un message vidéo.

Selon M. Zelensky, sans le soutien de Téhéran à Moscou, l’Ukraine serait déjà plus proche de la paix et les solutions aux crises alimentaire et énergétique mondiales seraient également déjà plus palpables. « Quiconque aide la Russie à prolonger cette guerre doit également assumer la responsabilité des conséquences de cette guerre », a déclaré M. Zelensky.