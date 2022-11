Une courte défaite pour les Red Panthers face à l’Argentine: maintenant, place à l’Allemagne!

La 2e nation mondiale dominaient cette entame de rencontre et démontrait son aptitude technique. Elle contrôlait les échanges sans toutefois se montrer très dangereuse. Les Belges faisaient le gros dos et éprouvaient certaines difficultés en reconversion offensive même si, au fil des minutes, elles essayaient tout de même de porter le danger devant le but adverse. La plus belle possibilité de cette première période était à mettre au crédit de Camille Belis, qui disputait son 2e match international, et dont la déviation était toute proche de surprendre la gardienne argentine, Cristina Cosentino. Mais à la 27e minute, c’est finalement Valentina Costa qui ouvrait le score sur suite de penalty alors que les protégées de Raoul Ehren étaient de plus en plus inspirées dans les débats.

Après avoir partagé, vendredi soir, face à l’Allemagne (et victoire aux Shoot-outs), les joueuses belges retrouvaient un tout autre morceau pour leur 2e sortie de cette nouvelle saison de la Pro League puisqu’elles affrontaient l’Argentine, chez elle, à Mendoza. Un duel légèrement disproportionné sur papier face aux finalistes malheureuses de la dernière Coupe du monde. Toujours privées d’Alix Gerniers (cheville) et avec Justine Rasir (laissée au repos), les Panthers essayaient de résister au pressing rapide imposé par leurs adversaires qui souhaitaient forcer rapidement la décision.

Les bons débuts d’Emily White

Au retour des vestiaires, les Leonas étaient toujours les plus dangereuses mais elles ne parvenaient pas à tromper la vigilance d’Elena Sotgiu. Mais les Red Panthers se montraient plus dangereuses par moments et c’est Emily White, qui fêtait dignement sa 1e cap internationale en obtenant une magnifique possibilité mais Consentino intervenait avec autorité en déviant le tir puissant de l’attaquante du Waterloo Ducks sur la barre transversale. Ce 3e quart était bien plus au niveau de ce que la Belgique pouvait proposer face à une équipe argentine très solide et très physique.

Les Panthères poussaient en fin de partie mais elles ne parvenaient pas à égaliser. Une défaite logique mais il y avait certainement de la place pour inscrire un petit but. Elles ont montré de belles choses mais il a certainement manqué un peu plus de vitesse, de mordant ou même de précision en zone de conclusion. « Nous n’avons pas bien débuté la première période », regrettait Hélène Brasseur. « Mais, par la suite, nous sommes bien revenues dans le match et nous avons démontré que nous pouvions bien jouer au hockey. Nous n’avons pas eu la chance d’inscrire un petit but mais nous continuons d’apprendre à chaque match. Il s’agit d’une nouvelle expérience dont nous pourrons tirer les leçons pour notre prochain duel face à l’Allemagne. »