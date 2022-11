Un début de Pro League compliqué: nouveau revers pour les Red Lions face à l’Argentine

L’entame de Pro League est compliqué pour les joueurs belges même si les résultats ne seront certainement pas la chose essentielle à retirer de ce périple de 2 semaines en Amérique du Sud. Une nouvelle défaite face à l’équipe locale, à Mendoza, qui offrira de multiples informations à Michel van den Heuvel dont toutes les pensées sont naturellement tournées vers la Coupe du monde, programmée en Inde, en janvier prochain. Face à la 6e nation mondiale, tout débutait pourtant idéalement avec un but rapide de Cédric Charlier, à l’affût pour reprendre une première tentative de Sebastien Dockier, repoussée par les 2 poteaux. Avec Maxime Van Oost et Thibeau Stockbroekx dans le groupe, les Lions débutaient donc idéalement les débats mais Lucas Villa, de retour en sélection alors qu’il avait annoncé se retraite internationale après les JO de Tokyo, égalisait 3 minutes plus tard d’un tir en revers imparable.

Au fil du deuxième quart d’heure, les Argentins prenaient petit à petit l’ascendant et les Belges semblaient moins à leurs affaires avec trop de pertes de balle, d’approximations techniques et un réel manque d’intensité. Vincent Vanasch devait démontrer toute l’étendue de ses qualités à plusieurs reprises. Une première période assez moyenne donc pour les champions olympiques qui n’évoluaient pas à leur niveau et qui souffraient face à une équipe vive, impliquée et très motivée.