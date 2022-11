Des activistes placardent le siège du parti Groen

Le collectif « Who is Maria-Antoinetta Simons ? » s’en est pris au parti écologiste flamand Groen, ce lundi, ainsi qu’à la ministre de l’Energie, Tinne Van der Straeten. Ils demandent que la Belgique sorte du Traité sur la charte de l’énergie.

Les activistes du collectif Who Is Maria-Antoinetta Simons ? (« Qui est Maria-Antoinetta Simons ? ») ont recouvert d’affiches la façade du siège du parti Groen à Bruxelles lundi matin pour appeler la ministre de l’Energie Tinne Van der Straeten (Groen) et son parti à soutenir la sortie de la Belgique du Traité sur la charte de l’énergie (TCE) qu’ils qualifient de « scandaleux » et de « climaticide ». Cette action intervient alors qu’un vote pour le renouvellement du TCE doit se tenir le 22 novembre.

Le nom du collectif, Who Is Maria-Antoinetta Simons ? a été choisi pour dénoncer la collusion entre la ministre Van der Straeten et sa conseillère en relations étrangères Maria-Antoinetta Simons qui a travaillé durant de longues années pour le TCE, ont fait savoir les activistes.