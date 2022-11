Accréditations, caméras de surveillance… les restrictions au droit de manifester à la COP27 en Egypte critiquées

En outre, Human Rights Watch dénonce un durcissement des mesures de sécurité encadrant l’événement international, avec, notamment, une procédure d’accréditation « indûment compliquée » pour accéder à l’espace aux abords du site de la COP. Cette procédure exige d’un candidat qu’il fournisse ses informations personnelles, y compris le numéro de son passeport, et déclare une affiliation à une organisation participante. Lors de précédents sommets pour le climat, cet espace était pourtant ouvert aux membres du public afin de leur permettre de débattre des questions climatiques.

Parmi les autres mesures de sécurité drastiques mise en place, HRW évoque l’installation de caméras de surveillance reliées à un « observatoire de sécurité » dans les 800 taxis de Charm el-Cheikh ainsi que la création d’une application pour téléphone portable destinée aux participants de l’événement et dont le fonctionnement ne garantirait pas le respect de la vie privée.

De plus, la COP27 a publié sur son site internet des directives au sujet d’actes protestataires et de manifestations, qui exigent des organisateurs qu’ils fournissent un préavis 36 heures à l’avance et révèlent l’objectif de la manifestation, sa date, l’entité organisatrice, etc. « Les manifestations ou marches protestataires ne peuvent se dérouler qu’entre 10h et 17h, correspondant aux heures d’ouverture du site de la COP27 », souligne l’ONG de défense des droits humains.