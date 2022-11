NBA: nouveau revers pour les Lakers, dominés par des Cleveland Cavaliers lancés au triple galop (vidéos) Et de 8 ! Les Cavs ont remporté leur huitième victoire de rang en NBA dimanche soir, en roulant sur des Lakers toujours pâlots (100-114), grâce notamment aux 33 points inscrits par Donovan Mitchell qui s’est pourtant montré peu en verve à 3 points.

Par Belga Publié le 7/11/2022 à 10:36 Temps de lecture: 2 min

Dans la cité des Anges, les Cavaliers ont validé leur plus longue série de victoires depuis cinq ans et, avec leur bilan de 8 victoires contre 1 défaite, continuent de suivre le rythme endiablé des Milwaukee Bucks (9-0) en tête de la conférence Est. Les Lakers, eux, présentent un bilan indigne de 2 victoires pour sept défaites -seul Houston fait pire à l’Ouest. Dimanche soir, dans sa salle, LA a longtemps fait illusion, en menant de 12 points durant le premier quart-temps, puis encore de six à la pause (64-58). Face à ses anciennes couleurs, LeBron James a inscrit 27 points, et Anthony Davis a validé un double-double (19 pts, 12 rebonds). Mais ce dernier n’a inscrit que deux malheureux points en seconde période. Et le meneur Russell Westbrook, malgré 19 pts et 10 passes, a cumulé sept pertes de balle. La maladresse aux lancers francs des Californiens (12/21).

La seconde équipe de LA, les Clippers, a aussi connu la défaite, sa cinquième en dix matchs, face aux surprenants Utah Jazz désormais guidés par le Finlandais Lauri Markkanen (18 pts, 9 rebs, 3 ast). Avec un bilan de 8-3, le Jazz reste lui deuxième de la conférence Ouest, devant Memphis (7-3), qui a résisté au retour de Washington (103-97). Près de la moitié des points (51) des Grizzlies ont été inscrits par le duo d’arrières Desmond Bane-Ja Morant, le second totalisant en outre 9 rebonds et six passes.