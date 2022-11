Stib: le métro interrompu entre Merode et Herrmann-Debroux du 11 au 13 novembre

En raison de travaux de rénovation, aucun métro ne circulera entre Merode et Herrmann-Debroux les 11, 12 et 13 novembre. Des navettes seront mises à disposition.

La Stib va procéder à des travaux d’entretien et de renouvellement de ses infrastructures au niveau de la station Hankar à Bruxelles durant le long week-end du 11, 12 et 13 novembre, fait savoir lundi la société bruxelloise de transports. La circulation des métros sera interrompue entre Merode et Herrmann-Debroux durant les travaux et des navettes seront mises à disposition, précise la Stib.

Concrètement, aucun métro ne circulera entre Merode et Herrmann-Debroux durant les trois jours. Les métros de la ligne 5 (Erasme – Herrmann-Debroux) ne desserviront pas la branche Thieffry – Herrmann-Debroux et seront déviés vers Stockel (ligne 1 Stockel – Gare de l’Ouest) à partir de Merode.