Moduler les taux pour contrôler l’inflation?

Depuis plusieurs mois, les banques centrales relèvent leurs taux d’intérêt directeurs afin, expliquent-elles, de les porter à un niveau qui permettra à terme de faire revenir l’inflation à 2 %, un objectif, rappelons-le, qu’elles ont elles-mêmes fixé. On s’est déjà interrogé sur la pertinence d’un tel resserrement monétaire dans la situation actuelle. Mais il est également essentiel de se demander sur quels fondements théoriques et empiriques repose cette conception de la politique monétaire selon laquelle les banques centrales peuvent garantir la « stabilité des prix » (lisez : un taux d’inflation bas et stable) et s’il s’agit là de leur mission prioritaire.