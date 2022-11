Covid: derrière les masques wallons, la grimace

La dernière usine de production de masques en Wallonie est confrontée à un choix : tout arrêter (la Région perdra plus de 800.000 euros) ou placer la concurrence non pas sur le prix (les Chinois sont imbattables) mais sur la qualité.

Il y aura bientôt trois ans, le monde entier découvrait qu’il y avait peu de réserves stratégiques de masques sanitaires susceptibles d’être activées efficacement et, en même temps, une complète dépendance envers la Chine pour les renouveler. En ces premiers mois de covid, les masques (et les respirateurs) ont été au centre des préoccupations, voire des cauchemars, de (presque) toutes les régions du monde, de la population et de ses dirigeants. Avec ce credo généralisé : on ne les y reprendrait plus. Il faut maintenir un stock stratégique et une capacité de production locale ou proche…