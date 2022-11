Les reprises soul de Bruce Springsteen

Only The Strong Survive

Sony Music.

Ce vingt et unième album de Bruce Springsteen est, une fois n’est pas coutume, un disque de reprises. Entouré des cuivres du E Street Band, mais aussi de Sam Moore sur deux chansons, Bruce reprend pour le plaisir quinze perles du catalogue soul de la Motown, de Stax, etc., des années 60 et 70. Cuivres, mais aussi cordes et chœurs de Soozie Tyrell, Lisa Lowell, Michelle Moore, Curtis King Jr., Dennis Collins et Fonzi Thornton.