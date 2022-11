Malvin Moskalez tout en intériorité

For the Beauty kept Inside

Victime d’un grave accident de moto il y a dix-sept ans, Nico se soigne par la musique : la guitare acoustique, l’écriture et le chant. Une femme va également devenir sa muse et c’est tout cela que raconte ce disque sur le mode folk, en guitare-voix à la Damien Rice, quand ce n’est pas de façon strictement instrumentale qu’il livre des titres comme Alone ou Indian Billy. Malvin – superbement photographié par Stephan Vanfleteren – chante ici son monde intérieur à la fois riche et dépouillé.