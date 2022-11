Lous & the Yakuza sans frontière et sans limite

Sony Music.

La Belgo-Congolaise Marie-Pierra Kakoma s’est fait remarquer en 2019 sous le nom de Lous & the Yakuza, avec un single fort, Dilemme, un physique impressionnant, une personnalité forte et une histoire personnelle inhabituelle avant d’imposer au travers de son premier album, Gore, son style urbain mêlant rap, r’n’b et pop... en français. Comme Stromae, elle est convaincue que la langue n’est pas un frein à une notoriété internationale et le nombre de couvertures parues dans le monde entier prouve qu’elle a eu raison. Elle enfonce le clou avec ce deuxième album qui est en quelque sorte la suite naturelle de Gore, avec une fois de plus la présence d’El Guincho (cf. Rosalía) à la production qui mêle beats et acoustique. Lous ouvre par une prière à dieu (Ciel) avant de défendre ses idées : l’amour passion (Hiroshima, Trésor, Yuzu...), l’amitié et la sororité (Kisé), les monstres qui la hantent (Monsters)... Lous, musicalement, se sert de tout : sonorités hispanisantes (La Money), reggaeton (Takata), voix d’enfants (Autodéfense)... Sa pop est sans frontière et sans limite et rien qu’en cela, elle tranche avec le tout-venant. C’est sa force et son originalité ! Nous publierons ce 12 novembre ses « Racines élémentaires » dans notre supplément du week-end.