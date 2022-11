Bush pour aider à survivre

BMG.

Formé à Londres il y a trente ans, Bush publie aujourd’hui son neuvième album qui ne dévie pas d’une route s’assimilant à un rouleau compresseur dans un genre oscillant entre rock, grunge et hard rock. Gavin Rossdale, le patron du groupe, estime à juste titre qu’il a plus que jamais des choses à dire en ces temps incertains. Kiss Me I’m Dead et Gun Fight dressent un portrait guère flatteur de leur île natale en mode post-Brexit tandis qu’ Identity, Shark Bite et Creatures of The Fire louent la force et la résilience de ceux qui continuent à se battre en ces temps sombres. Le single More than Machines mêle même féminisme et destruction de la planète, chacun de ces titres étant une bombe sonore, avec des guitares saturées à souhait par le producteur Erik Ron (Panic ! At The Disco). Rossdale refuse de baisser les bras et se sert de son langage peut-être pas novateur mais efficace pour parler de cet art de la survie, de la résilience face au racisme, à la pandémie et aux guerres en tout genre.