Yaron Herman en piano solo

Naïve

Le basketteur empêché par une blessure au genou à 16 ans s’est tourné vers la musique. Il était doué pour le sport, il est doué pour le piano. Le Franco-Israélien d’aujourd’hui 41 ans l’a montré à travers dix albums. Et voilà qu’aujourd’hui, il se jette dans le vide, c’est l’expression qu’il emploie, et, seul au piano, se lance dans un concert complètement improvisé. « Je voulais aller droit au but, à l’essentiel », explique-t-il. « Je me suis juste assis au piano, sans aucun plan déterminé, j’ai fermé les yeux et j’ai laissé la musique me guider dans ce voyage intérieur. » Yaron Herman a des références classiques, jazz, pop aussi (il a repris des thèmes de Britney Spears et de Police), et elles ressortent au fil du chemin. « C’est comme si une histoire se déroulait devant mes yeux », dit encore Yaron Herman. « Suivant une narration intuitive et invisible. C’est ce qui se passe quand nous acceptons de ne pas savoir ce que l’âme, l’esprit, le flow – comme vous souhaitez l’appeler – désire vous manifester. » C’est un album d’une belle richesse, que l’on écoute comme envoûté, ensorcelé par ce qui s’offre à nos oreilles.