Sus aux déchets: Canal It Up lance une bouteille au canal

Trois chaussures, des dizaines de canettes et bouteilles, des fringues, des bouts de palette. De quoi sévèrement tordre le cou au canard (en plastique) : sous ses dehors paisibles et majestueux, le canal bruxellois regorge de déchets en tout genre, un long fleuve tranquillement sali par l’homme. « Tout ce que vous sortirez n’ira pas à la mer et c’est très bien. Malheureusement, si rien ne change, vous pouvez faire cela pendant 50 ans en retrouvant chaque jour la même chose », résume Pieter Elsen, notre guide du jour. Mais alors, que faire ?