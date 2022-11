Beau comme le lac Léman

jonathancollin-bouhon.bandcamp.com/

Il est bien jeune, Jonathan Collin-Bouhon : 18 ans. Une de ces jeunes pousses qui surgissent sur la scène jazz belge, comme Eliott Knuets, Nero Vergaert, Simon Comté ou Yonatan Hes. D’ailleurs Jonathan, Eliott et Nero ont joué ensemble dans le groupe Collision, avec aussi Rémi Guesquière. Jonathan joue de la contrebasse et de la basse électrique. Et il compose. Il a d’ailleurs écrit les dix morceaux de ce premier album généreux de 63 minutes. Et il l’a enregistré avec des pointures : Fabrice Alleman au sax et à la clarinette, Ivan Paduart au piano, Daniel Jonkers à la batterie, Peter Hertmans à la guitare et sa sœur Elodie Collin à la voix. Résultat ? De très belles mélodies, magnifiées par la personnalité de chacun des musiciens invités et sur lesquelles Jonathan impose une contrebasse chantante et structurante. La sonorité est parfaite. Et l’inspiration mosaïque mais bien intégrée. On entend des bribes d’Arve Henriksen et du Chick Corea, mais aussi des réminiscences pop à la Beatles et classiques à la Chopin. Et l’influence de Paduart, Alleman et Hertmans, des artistes qui aiment la mélodie et la clarté et dont les impros sont des bijoux. Ce Léman n’est pas un album qui casse tous les codes, rue, regimbe et renouvelle. Mais quel bonheur d’écouter ces chansons sophistiquées sous des apparences simples.