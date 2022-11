Les croquis de Joseph Nowell

Off Record

Joseph Nowell a 28 ans. Il est né en Angleterre, a étudié en Italie, est installé à Bruxelles. Avec Manolo Cabras à la contrebasse et Gaspard Sicx à la batterie, il forme le Joseph Nowell Trio, et c’est leur premier album, Sketches. C’est de la musique intimiste, impressionniste, debussienne, mêlée d’avant-garde. « C’est un travail basé sur l’improvisation, la liberté et l’interactivité », explique-t-il. « Mes compositions sont pensées comme des modèles qui laissent de l’espace à l’interprétation, à l’ouverture. Elles sont inspirées par la musique classique du XXe siècle et par le free jazz. » Mais cette musique n’est pas ardue : elle nous raconte des histoires.