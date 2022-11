Voglaire: Lolo Soldevilla, la pasionaria

453 lots d’art moderne et contemporain le samedi 19 novembre dès 13 heures chez Voglaire à Saint-Gilles : Alechinsky, Mara, Delahaut, Appel, Fontana… Et une huile de Lolo Soldevilla.

Damien Voglaire, Chaussée de Charleroi, 162/8, 1060 Bruxelles. Exposition du mercredi 9 au jeudi 17 novembre. Vente le samedi 19 novembre à 13 h.

C’est en présentiel, on reprend l’habitude, chez Damien Voglaire. Mais aussi, évidemment, par téléphone, internet et ordre écrit. Une vente bien intéressante, avec des tas de pièces passionnantes. De magnifiques Alechinsky, trois eaux-fortes sur papier japon, assez rares, estimées 1.000 à 1.500 €. Des lithographies d’Appel estimées 300 à 750 €. Un dessin au feutre noir de Keith Haring (1.000-1.500). Une eau-forte de David Hockney (1.000 à 2.000). Des sérigraphies de Roy Liechtenstein (75 à 100). Du Magritte, du Lismonde, du Pol Mara, du Jo Delahaut, du Tapies, du Vandercam, etc.