Guerre en Ukraine: vers le sud, Kherson dans la longue-vue

Il est tellement facile de se perdre, dans la pampa cabossée de Kherson. Les abribus soviétiques y sont les uniques points de repère. Celui du carrefour d’Ivanivka ne fait pas exception. A 360 degrés, les champs et les bâtiments agro-industriels semblent avoir aimanté dans une aspiration destructrice tout le métal du ciel. Reste l’asphalte fendu. Les étendues de blé non moissonné. Le colza blanchi à moitié aplati et les fleurs de tournesol cramées. Et puis soudain, des policiers en faction, un peu tatillons, veillant au grain d’un territoire reconquis entre septembre et octobre.