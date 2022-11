Simon Mignolet réagit au tirage du FC Bruges en Ligue des champions: «Benfica est invaincu cette saison, je nous donne entre 20 et 25% de chance de passer»

Carl Hoefkens, le coach brugeois, a lui aussi réagi au tirage au sort de son équipe. « Benfica est une très bonne équipe qui a remporté son groupe avec le PSG et la Juventus, cela veut tout dire. Mais Benfica, c’est similaire au groupe dont nous sommes sortis. Une très bonne équipe, mais pas le top européen absolu. Où se situent les dangers ? Ils ont l’expérience des grandes compétitions européennes, ils savent ce qu’il faut faire pour tourner ces matches à leur avantage. La prédiction de Simon (20-25 % de chances) me semble réaliste. Au Jan Breydel, nous pouvons faire quelque chose. Si nous pouvons garder le 0 ce match et marquer une ou deux fois, ce serait incroyable. »