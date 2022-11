Les menaces à l’égard des femmes journalistes atteignent un «point critique»

Le cyberharcèlement des femmes journalistes est « l’une des menaces contemporaines les plus graves pour la liberté de la presse à l’échelle internationale », rapporte une étude menée par des chercheurs de l’International Center for Journalists (ICFJ).

La violence en ligne contre les femmes journalistes est « l’une des menaces contemporaines les plus graves pour la liberté de la presse à l’échelle internationale », selon les auteurs de l’étude, qui ont constaté l’existence d’un « cercle vicieux et auto-entretenu » dans lequel le harcèlement et les menaces en ligne engendraient de la violence et des attaques dans le monde réel, hors ligne.

Les auteurs du rapport The Chilling appellent les gouvernements, ainsi que le secteur de la presse et les grandes entreprises technologiques, à faire davantage pour lutter contre ce qu’ils appellent une « crise de la violence en ligne envers les femmes journalistes ».

Le volet britannique de l’étude a montré que la violence en ligne envers les femmes journalistes était souvent associée à des débats politiques polarisés – comme celui relatif au Brexit – et que la pandémie de covid-19 avait aggravé la situation des femmes journalistes.