Frank Defays avant le déplacement du Sporting de Charleroi à Seraing: «On connaît l’importance de la Coupe de Belgique pour le club»

Le Sporting de Charleroi entrera en lice en Coupe de Belgique ce mardi soir à Seraing. Ce duel sera l’occasion d’oublier la lourde défaite subie à Genk vendredi dernier. « Le lendemain du match a été compliqué parce que tout le monde a été touché par les chiffres et les résultats. On attendait mieux de cette rencontre. Le fait d'avoir un match qui arrive rapidement après, ça a permis d'avoir une énergie positive dès le dimanche », expliquait Frank Defays, ce lundi en début d’après-midi.

Et quel match puisque, même si plus personne ne l’évoque ouvertement au Mambourg, la Coupe de Belgique reste l’objectif des Zèbres. Et c’est d’autant plus vrai dans cette saison jusqu’ici compliquée et insuffisante en termes de résultats. « On connaît l'importance du premier match de Coupe et on sait ce que cette compétition représente pour le club. On a tout mis en oeuvre pour transmettre le message que c'était un match important. C'est une affiche, un match qui nous tient à coeur. »