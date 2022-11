André-François Detry: «Et si on essayait la reconnaissance?»

Max Verstappen serait un talent trop peu reconnu. C’est en tout cas le message qu’a fait passer Christian Horner, le boss de l’écurie Red Bull, au lendemain du Grand Prix du Mexique : « Je pense parfois que ses réalisations ne reçoivent pas les éloges qu’elles devraient ».

Le pilote le plus doué de sa génération, porté aux nues par les médias, encensé par ses paris, serait mésestimé. Un caprice ? Pas du tout : qu’un champion du monde de F1, la discipline sportive la plus chère de la planète, souffre d’un manque (supposé) de reconnaissance démontre que la gloire et l’argent ne sont pas tout. Et que nous avons tous besoin de reconnaissance, mais pas de n’importe laquelle, écrit dans un livre érudit le psychothérapeute André-François Detry.