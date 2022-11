Rallye du Condroz: les parents des deux jeunes victimes réagissent

« Ils étaient jeunes, ils étaient beaux, ils avaient tout pour eux », a solennellement déclaré ce lundi matin Fabrice Landeloos, le père de Romain, auprès de nos confrères de la RTBF. « Il a essayé de protéger Margaux puisqu’il nous a été rapporté ce matin par la maman de Margaux qu’on pouvait être fiers de notre fils, qu’il s’était interposé pour essayer de protéger au maximum Margaux. »

Les parents de la jeune fille, étudiante au collège Sainte-Croix à Hannut, se sont livrés à RTL.be : « On a transmis cette passion, qui s’est avérée dévastatrice, à notre fille et à son copain. Pour nous, c’est tellement insoutenable qu’on a fait venir quelqu’un chez nous pour reprendre notre voiture de rallye. C’est la première chose qu’on a fait disparaître. On ne veut plus en entendre parler. »

Une minute de silence au Collège Sainte-Croix

Sa mère lui a par ailleurs rendu un émouvant hommage : « C’était un véritable rayon de soleil. Elle était pétillante, très volontaire et optimiste. Margaux était la fille que je rêvais d’avoir et que j’ai finalement eue avant qu’elle me soit retirée. » « La police a dit qu’ils n’avaient absolument rien fait de mal. Ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment », a-t-elle ajouté.

Ce matin, l’école où était scolarisée Margaux a observé une minute de silence en hommage à l’adolescente. Une cellule d’aide psychologique a également été mise en place.

L’enquête doit à présent déterminer si les deux victimes se trouvaient dans une zone autorisée ou si cette zone était interdite aux spectateurs. Selon le parquet de Liège, il est encore trop tôt pour le dire, ainsi que le rapporte la RTBF.