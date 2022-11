Gault&Millau: Nick Bril, lauréat, chef de l’année multifacettes

La 20e édition du Gault&Millau Belgique consacre le chef de The Jane, à Anvers, chef de l’année. Le guide, qui recense plus de 1380 adresses, récompense également trois jeunes chefs de l’année : Alexandre Ciriello (L’horizon, à Chaumont-Gistoux) pour la Wallonie, Davy Devlieghere (Restaurant Julien, à Lievegem) pour la Flandre et Alexandru Sapco (La Bonne Chère, à Bruxelles) pour la région de Bruxelles.